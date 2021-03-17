مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، منذ قليل، بينما أصيب شخص آخر بكدمات وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نص نقل عند مفارق التحرير مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نص نقل عند مفارق التحرير بدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "أحمد محمد زين الدين 42 سنة مقيم بقرية عمر م، و"راضي عبد السلام السيد" 40 سنة قريه السجن مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.