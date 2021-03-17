جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

شارك الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الطريق إلى إتاحة التعليم العالي فى مصر" والذي تنظمه مؤسسة حلم والاميدايست بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التعليم العالي، وذلك كممثلًا عن الجامعة فى المؤتمر، والدكتور محمد حسين موسى مدير مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة والمدرس بكلية الحقوق، حيث شهد المؤتمر حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائبه للشئون الجامعية إلى جانب مشاركة نواب جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإتاحة.وأوضح الدكتور شحاتة غريب ان المؤتمر تضمن استعراض فرص ومعوقات الإتاحة للتعليم العالي فى مصر من خلال عرض رؤى الجامعات فى هذا الشأن، حيث أشار خلال كلمته إلى جهود إدارة الجامعة لدعم الطلاب ذوى الإعاقة من خلال خطة متكاملة لدمجهم مع أقرانهم بدون تمييز وهو ما تم بإطلاقها مبادرة لإعلان جامعة أسيوط صديقة لذوى الإعاقة، وإنشاءها لمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة والذي يمثل ثمرة تعاون بين برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة أميدايست بمصر ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات والهادف إلى أجل تطوير الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة والذى يضم مكتبة متخصصة للطلاب ذوى الإعاقة ونادى اجتماعى، كما حرص نائب رئيس الجامعة خلال كلمته على التأكيد على دور المركز فى مجال نشر الوعى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للتعريف بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك التأكيد على مراعاة إدارة الجامعة للطلاب المعاقين وتوفير وسائل مواصلات لهم، وان تكون اغلب المبانى بها وسائل اتاحة لهم، هذا فضلًا عن رعاية الجامعة الطبية لهم من خلال الإدارة العامة للشئون الطبية ومستشفى الطلاب، والتنسيق مع اساتذة وأطباء كلية الطب لعمل فحوصات للطلاب ذوى الإعاقة داخل العيادات والمستشفيات الجامعية.كما أوضح نائب رئيس الجامعة ان جلسات المؤتمر تضمنت عرض رؤى الجامعات في مجال إتاحة المباني الجامعية والأنشطة باختلاف مجالاتها والخدمات المختلفة للطلاب ذوى الإعاقة وجهود الجامعات فى هذا الأمر مع توضيح أهم المشكلات التي تواجه الجامعات فى قيامها بهذا الدور وكذلك مشكلات الطلاب ذوى الإعاقة.