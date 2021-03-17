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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

روبي تتصدر تريند «يوتيوب» بكليب «أنا لو زعلانة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:19 م
روبي
روبي
دعاء عبد المقصود
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طرحت المطربة روبي أحدث أغانيها المصورة علي طريقة الفيديو كليب "أنا لو زعلانة" وتصدرت تريند "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها وهي من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفي عامر.

وتقول كلمات الأغنية:
لأ عادي براحتك مين قالك إن أنا متضايقة
من الأول عارفة انك ماشي ومش هبقى أنا ليك
لا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقة
طول عمرك موجود في حياتي ومش حاسة أنا بيك
أنا لو زعلانة، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعته
على قلبي الاي بإيدي وجعته
على ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مرة معاك

وانتهت روبي من تسجيل أغاني الألبوم بشكل كامل، ومن المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة، كما صورت أغنيتي "أنا لو زعلانة وحتة تانية" علي طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفي عامر.

وتعاونت روبي في الألبوم مع الموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.

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