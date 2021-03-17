روبي تتصدر تريند «يوتيوب» بكليب «أنا لو زعلانة»

طرحت المطربة روبي أحدث أغانيها المصورة علي طريقة الفيديو كليب "أنا لو زعلانة" وتصدرت تريند "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها وهي من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب من إنتاج وليد منصور وإخراج مصطفي عامر.وتقول كلمات الأغنية:لأ عادي براحتك مين قالك إن أنا متضايقةمن الأول عارفة انك ماشي ومش هبقى أنا ليكلا عادي براحتك تبعد تفضل مش فارقةطول عمرك موجود في حياتي ومش حاسة أنا بيكأنا لو زعلانة، زعلانة على وقتي اللي معاك ضيعتهعلى قلبي الاي بإيدي وجعتهعلى ثقتي في نفسي اللي اتهزت ميت مرة معاكوانتهت روبي من تسجيل أغاني الألبوم بشكل كامل، ومن المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة، كما صورت أغنيتي "أنا لو زعلانة وحتة تانية" علي طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفي عامر.وتعاونت روبي في الألبوم مع الموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.