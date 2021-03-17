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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه الفيوم: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ320 مليون جنيه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:18 م
محطة لتنقية مياه
محطة لتنقية مياه الشرب
الفيوم - زينب علاء
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صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة، ضمن مبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية القرى.

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، لتنفيذ وإنشاء المحطة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو ٦٠ ألف متر مكعب يوم، وبتكلفة إجمالية نحو٣٢٠ مليون جنيه، وذلك لزيادة كميات المياه المنتجة لتغطية أكبر عدد من سكان محافظة الفيوم وخاصة مركز يوسف الصديق المستهدف ضمن مبادرة حياه كريمة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن عمليات إنشاء المحطة بكل مكوناتها من طلمبات وعنابر للمياه العكرة والنقية ومأخذ للمحطة ومروقات ومرشحات سيتم تنفيذها عن طريق شركة مياه الشرب بالاسكندريه والمتخصصة فى هذا المجال بجانب الاشراف من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.

يذكر أن وفدًا من شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس الشركة وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة قد قام بجولة تفقدية داخل محطة العزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة.

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