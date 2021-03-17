روسيا: تنظر بهدوء لتهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو تنظر بهدوء إلى تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة بسبب التدخل المزعوم في انتخابات 2020.جاء ذلك في تصريح لريابكوف، اليوم الأربعاء، حول تقرير للاستخبارات الأمريكية، ومعلومات عن التهديد بفرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا بعد نشره.وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أن الولايات المتحدة ملتزمة بخط زيادة الضغط على روسيا، وللأسف أصبح ذلك قاعدة حياة بالنسبة لهم.وأكد أن صياغة العبارات في تقرير الاستخبارات الأمريكية مبهمة، وأن استنتاجاته عديمة الأساس، قائلًا: "لسوء الحظ، هذا هو معيار الحياة في واشنطن اليوم، ونحن نتعامل معه كما نتعامل مع الطقس السيئ".وأضاف: "لقد مررنا عبر ذلك أكثر من 90 مرة، تم خلالها فرض عقوبات مختلفة، اعتبارًا من عام 2011، ويمكن القول، إن الالتزام المهووس بسياسة العقوبات ازداد في العلاقات مع الولايات المتحدة، ولا شك في أن هذا الخط سيستمر لاحقًا، ونحن ننظر إلى ذلك بهدوء".