«الصحة» تُعمم تعريف جديد لحالات الإصابة بكورونا

عممت وزارة الصحة والسكان، تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على كافة المستشفيات والإدارات الصحية، ويشمل التعريف الجديد كافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى.ويقسم التعريف الجديد حالات كورونا إلى حالات مشتبه في إصابتها، وحالات محتملة الإصابة، وإصابة مؤكدة.وأوضحت أن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا هي أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض التالية: أعراض تنفسية حادة "الكحة، ضيق التنفس"، ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق، وذلك مع أو بدون أي من الأعراض المصاحبة وغير المحددة لمرض معين مثل القيء والغثيان والإسهال والصداع وآلام العضلات والإرهاق واحتقان الحلق.وأضافت أن الحالة المشتبهة تشمل مريضًا محجوزًا بأمراض تنفسية حادة شديدة "sari" ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وكحة، مع عدم وجود أسباب أخرى خلال الـ10 أيام الأخيرة من تاريخ ظهور الأعراض.وأشارت إلى أن الحالات المحتملة هي حالة مشتبه في إصابتها مع وجود أي من الظروف التالية خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض؛ مخالط مباشر لحالة محتملة أو مؤكدة معمليا بـpcr بفيروس كورونا، أو مرتبط وبائيًا بتجمع حالات مشتبهة لديها أعراض تنفسية حادة وتم تأكيد حالة من بينهم بـ"PCR".وتابعت: أن الحالات المحتملة تشمل العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات مصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد، أو مخالط لحالة وفاة كانت تعاني من أعراض تنفسية حادة قبل الوفاة، أو تشمل الحالة المحتملة أي حالة مشتبهة ينطبق عليها الخصائص التشخيصية لأشعة مقطعية على الصدر" إذا لم تتوافر يتم عمل أشعة عادية على الصدر".وأضافت أن الحالات المؤكدة هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل pcr بعدوى "كوفید-19"، أو بتحليل "المستضد السريع" أو ما يُطلق عليه "الرابيد تيست".