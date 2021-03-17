رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تُعمم تعريف جديد لحالات الإصابة بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:35 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
عممت وزارة الصحة والسكان، تعريفًا جديدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على كافة المستشفيات والإدارات الصحية، ويشمل التعريف الجديد كافة الأعراض الإكلينيكية لتشخيص المرضى.

ويقسم التعريف الجديد حالات كورونا إلى حالات مشتبه في إصابتها، وحالات محتملة الإصابة، وإصابة مؤكدة.

وأوضحت أن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا هي أي شخص يعاني من واحد أو أكثر من الأعراض التالية: أعراض تنفسية حادة "الكحة، ضيق التنفس"، ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، حدوث فقدان مفاجئ في حاستي الشم والتذوق، وذلك مع أو بدون أي من الأعراض المصاحبة وغير المحددة لمرض معين مثل القيء والغثيان والإسهال والصداع وآلام العضلات والإرهاق واحتقان الحلق.

وأضافت أن الحالة المشتبهة تشمل مريضًا محجوزًا بأمراض تنفسية حادة شديدة "sari" ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وكحة، مع عدم وجود أسباب أخرى خلال الـ10 أيام الأخيرة من تاريخ ظهور الأعراض.

وأشارت إلى أن الحالات المحتملة هي حالة مشتبه في إصابتها مع وجود أي من الظروف التالية خلال 14 يومًا قبل ظهور الأعراض؛ مخالط مباشر لحالة محتملة أو مؤكدة معمليا بـpcr بفيروس كورونا، أو مرتبط وبائيًا بتجمع حالات مشتبهة لديها أعراض تنفسية حادة وتم تأكيد حالة من بينهم بـ"PCR".

وتابعت: أن الحالات المحتملة تشمل العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات مصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد، أو مخالط لحالة وفاة كانت تعاني من أعراض تنفسية حادة قبل الوفاة، أو تشمل الحالة المحتملة أي حالة مشتبهة ينطبق عليها الخصائص التشخيصية لأشعة مقطعية على الصدر" إذا لم تتوافر يتم عمل أشعة عادية على الصدر".

وأضافت أن الحالات المؤكدة هي حالة مشتبهة أو محتملة تم تأكيد إصابتها معمليا بتحليل pcr بعدوى "كوفید-19"، أو بتحليل "المستضد السريع" أو ما يُطلق عليه "الرابيد تيست".

موضوعات متعلقة

مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في جنوب السودان واليمن

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا


الصور

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية - الفيتامية

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك

اتحاد الناشرين المصريين: هناك محاولات مشبوهة للنيل من مصر

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!