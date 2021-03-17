التحفظ على طن زيت طعام فاسد بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1٫28 طن "زيت طعام" معبأة داخل جراكن غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على شوائب وأتربة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لحيازته كمية من زيت الطعام الفاسد قبل ترويجه بالأسواق.تم مداهمة المخزن وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله على 1٫28 طن "زيت طعام" معبأة داخل جراكن غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية واحتوائه على شوائب وأتربة ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.