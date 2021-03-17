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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يكرم مدير مدرسة لتفانيه في عمله

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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استقبل اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بمكتبه، راضي أحمد حسين مدير مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات بمدينة قنا، لتكريمه.

وذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل وأداء مهامه الوظيفية وحرصه على نظافة المدرسة وانضباط المدرسين والعاملين والطالبات بالمدرسة، وكذلك لاتباعه وتطبيقه للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا.

وأشاد الداودي بالدور الذي تؤديه مديرية قنا للتربية والتعليم والمدارس والعاملون بها للوصول بالمدارس إلى هذا المستوى والنهوض بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والجهود الطيبة التي يبذلونها والتي كانت ولا تزال نموذجًا مميزًا يحتذى به من العطاء والإبداع.

مؤكدا على دعمه الكامل لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى حرصه الشديد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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