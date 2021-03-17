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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«لوكا» لاعب الباليه المصري الذي تم اختياره ضمن أفضل 20 عالميا (بروفايل)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:08 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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اختير لاعب الباليه المصري بفرنسا "لوكا عبد النور" للمشاركة بالتصفيات النهائية مسابقة Prix de Lausanne وهي أكبر مسابقة باليه في العالم، ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة، بعدما أصر على خوض المنافسات بجنسيته المصرية أمام 399 راقصا وراقصة تم تصفيتهم إلى 78، وبعدها وصل للتصفيات النهائية أمام 20 راقصا وراقصة من جميع أنحاء العالم.

ويرصد "الدستور " بروفايل حول لاعب الباليه المصري بفرنسا "لوكا عبد النور":

- ولد لوكا عبد النور بالقاهرة في 28 مارس 2003 لأب مصري وأم فرنسية التحق بمدرسة أوازيس الدولية بمصر حيث مارس الفنون المسرحية في سن مبكرة جدًا، بفضل مشاركة بعروض نهاية العام منذ رياض الأطفال.

- اكتشف لوكا موهبة الرقص التي تشاركها منذ وقت مبكر جدًا مع أخته الوسطي إيما، وأتيحت له الفرصة للعمل مع محترفين رائعين في عالم الفن مثل المخرج وليد عوني وإيزابيل بايت ومروة حامد في العديد من المناسبات، حيث شجعته المدرسة ودعمته باستمرار لتنمية موهبته.

- في صيف 2015 شارك لوكا في ورشة تدريبية للرقص الدولي لمدة أسبوعين في Châteauroux بفرنسا، حيث شارك في دروس الرقص بقيادة معلمين محترفين ومعترف بهم دولًيا، لقد أتيحت له الفرصة لحضور العرض.

- انتقل إلى العديد من استوديوهات الرقص في القاهرة، بدأ العمل مع الدكتور مجدي صابر بدار الأوبرا المصرية، والذي نصحه بسرعة تكثيف التدريب.

- بدأ لوكا بالذهاب إلى مركز القاهرة للرقص المعاصر بالمهندسين، حتى أتيحت له الفرصة لمقابلة مدرس باليه فرنسي في دار الأوبرا بباريس، وقد أكد على مهارات لوكا في الرقص.

- كما التحق بأكاديمية الرقص في زيورخ وواجه مشقة حيث يتدرب الطالب 6 أيام في الأسبوع، وخلال عرض نهاية العام.

- تم رصد لوكا من قبل مؤسسة بيرينو أمبروسولي، وهي مؤسسة تم إنشاؤها للترويج للراقصين والموسيقيين المحترفين، وقدمت له هذه المؤسسة منحة دراسية لتغطية سنته الثانية بالكامل.

- بدأ مشواره الذي تميز بحصوله على عدد من الجوائز ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة بمسابقة Prix de Lausanne، ليحصد 3 جوائز مختلفة جائزة المركز الثاني، جائزة أفضل مرشح سويسري، وجائزة أعلى تصويت للجمهور، وبذلك يكون لوكا رابع متسابق يحصل علي 3 جوائز خلال مسابقة Prix de Lausanne منذ 1973.

- بالحصول على هذه الجوائز، تمكن لوكا من اختيار الشركة التي سيعمل معها العام المقبل والتي سوف يعلن عنها قريًبا.

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