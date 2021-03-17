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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الذهبية الفائزين في الدورات الخمس السابقة من مسابقة الصوت الذهبي، بمشاركة الطلاب الدارسين بورش الغناء المقامة ببيت الغناء، وحفل "نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية"، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

يتضمن برنامج الحفل موشحات جماعية للأصوات الذهبية والدارسين منها: "يا غصن نقا"، "يا شادي الألحان"، "هات أيها الساقي"، كما تشدو الطالبة رضوى إبراهيم بأغنية "سكن الليل" لفيروز، الصوت الذهبي عبد الله لبيب "مضناك" لمحمد عبد الوهاب، الطالب أحمد حسام "مولاي" للنقشبندي، الصوت الذهبي مازن حلمي "سحب رمشه" لمحمد قنديل، الطالبة برنسيس سمير "قلبي دليلي" لليلى مراد، الطالب محمد علي "لاموني الناس" لفايد محمد فايد.

جدير بالذكر أن من قام بتدريب ورش الغناء هو الفنان مصطفى النجدي، والحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.

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