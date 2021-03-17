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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

للمرة الأولى.. أخشاب الباولونيا بمعرض الزهور (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:07 م
أخشاب الباولونيا
أخشاب الباولونيا
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
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افتتح معرض زهور الربيع، السبت الماضي، بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، بمشاركة ما يقرب من 200 عارض، ومن ضمنهم الجمعية المصرية للأشجار الخشبية وحماية البيئة.

اشتهر معرض الزهور بمختلف النباتات والزهور إلا أن الجناح المخصص للجمعية المصرية تميز بمحاوطة الأخشاب والجذور في كافة الجوانب والتي أثارت فضول رواد معرض الزهور والذين اعتادوا على رؤية النباتات والورود بالمعرض.

ويقول تامر السيد مدير الجمعية المصرية للأشجار الخشبية وحماية البيئة، إنهم أصحاب أول غابة أشجار خشبية في مصر والوطن العربي والتي تقع بطريق الكريمات، مشيرا إلى أنها عبارة عن 125 ألف شجرة حتى الوقت الحالي حيث أنهم يقومون بزرع 25 ألف شجرة كل عام.

تابع إنهم يشاركون بمعرض زهور الربيع للمرة الأولى بانتاج أخشاب مزراع الباولونيا، فالجناح الخاص بهم بالمعرض يضم عينات من الخشب وجذور جاهزة للزراعة إنتاج أراضي طينيه وأن الانتاج الأكبر سوف يكون بداية من العام المقبل.

أضاف أن العام المقبل سيشهد الإنتاج الأول من الأخشاب وسيتم طرحه بالأسواق، لافتا إلى أن وجودهم يثير فضول رواد معرض الزهور خاصة أنه كان لا يتم زراعة هذا النوع من الخشب بمصر، وأن الفضول زاد من الإقبال على الجناح الخاص بهم، فهم يقدمون لرواد المعرض شتالات يتم زرعها بالأرض أو من يغرب في المشاركة بالغابة التي يقومون عليها.

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