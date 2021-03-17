طبيب نفسي: أستاذ جامعة السويس «سيكوباتي»

في حادثة تحرش جديدة هزت مصر، أثارت مكالمات مسربة بين أستاذ جامعي في كلية الآداب، بجامعة قناة السويس، وإحدى طالباته ضجة كبيرة، فهى وتوثق محاولة أستاذ الجامعة إقناعها بزيارته في شقته، مقابل منحها أسئلة الامتحان ومساعدتها في حلها، ومساعدتها في الحصول على الدرجة النهائية.ويقول الدكتور جمال فرويز أستشاري الطب النفسي في الأكاديمية العسكرية، إن تصرف الدكتور الجامعي يدل علي انه شخصية سيكوباتية، فهو مصاب باضطراب معادي للمجتمع، يظهر أنماط من التلاعب وانتهاك حقوق الأخرين، فهذا السلوك يتعارض مع قواعد وسلوكيات المجتمع، فالسيكوباتي شخص مصاب بمرض عقلي.وأكد أن هناك أسباب وراء الشخصية السيكوباتية، تتمثل فى الحرمان الجنسى، والجينات الوراثية تلعب دورًا في الإصابة باضطراب الشخصية، اضطراب السلوك، التعرض للصدمات، والطفولة غير المستقرة.حرمان عاطفيوأوضح "فروير"، أنه من الممكن أن يكون لديه حرمان عاطفي نتيجة تقدمة في السن، أو نيجية عدم ممارسة الجنس بشكل منتظم.