وزير الداخلية القبرصي: لن نُصدر مرسومًا ضد المهاجرين

أكد وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، أن بلاده لن تُصدر مرسومًا ضد المهاجرين، على الرغم من أنه منذ الأول من يناير الماضي وحتى اليوم دخل قبرص 888 مهاجر غير شرعي طلبًا للجوء.وأضاف نوريس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الأربعاء، أن إصدار مرسوم ضد المهاجرين بناءً على اقتراح جمعية أصحاب المحلات في مدينة نيقوسيا القديمة ورئيس مجلس بلدية قرية دروشا، لا يمكن أن يكون هو القاعدة ولا يمكن تطبيقه في قبرص، مشددا على ضرورة إيجاد حلول تساعد على تعايش المهاجرين مع السكان المحليين.