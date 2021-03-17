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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وصول سناء سيف لنظر الحكم عليها في نشر أخبار كاذبة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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وصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، منذ قليل، المتهمة سناء سيف لنظر الحكم في اتهامها باذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وحضرت المتهمه مرتديه زي الحبس الاحتياطي وسط إجراءات مشدده من الأجهزة الامنية حيث تم فرض كردونا امنا حول المتهمة.

وكانت نيابة أمن الدولة أذنت في يونيو الماضي بضبط المتهمة سناء سيف لورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين.

وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف ضابط شرطة عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.

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