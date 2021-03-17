الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار واليورو ينخفض

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 301ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 359ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 419ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 326ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.