ضبط 12 ألف عبوة عسل فاسد في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والتأكد على هيبة الدولة، ومراجعة جميع السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان "ملح سياحات" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك معمل ألبان بدون ترخيص.كما تمكنت الحملة من ضبط 12200 عبوة "عسل" 263 كيلو جرام مكملات غذائية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعةبحوزة مالك شركة لتجارة وتعبئة السلع الغذائية.تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.