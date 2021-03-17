ذكر بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أنه تم اليوم تصدير 3500 طن أسمنت أبيض إلى لبنان،من ميناء العريش، على متن السفينة (MANSSA FLOWER M)، القادمة من ميناء الإسكندرية وترفع علم جزر القمر، وذلك في إطار إعادة تشغيل وتطوير ميناء العريش البحري التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.وأضاف البيان أن السفينة يبلغ طولها 83.5 متر وغاطس 6.5 متر، وتعتبر السادسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية بعد روسيا وسوريا والمغرب واليونان، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 25 ألف طن، وتعد هذه السفينة رقم 17 التي يستقبلها الميناء بعد إعادة التشغيل.يذكر أن ميناء العريش يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.