مقتل 34 مسلحًا من طالبان في إقليم قندهار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 34 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية في إقليم قندهار.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الأربعاء- أنه كجزء من عمليات التطهير، فقد استهدفت قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية المدعومة من القوات الجوية مقاتلي طالبان في مناطق بانجواي وزيراي وسبين بولداك بإقليم قندهار.وأضاف البيان أن 34 من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون خلال العملية، كما دمرت القوات الأفغانية معقلين لطالبان و8 دراجات نارية وعددًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة.فيما لم تعلق طالبان بعد على الهجوم.وفي حادث أمني منفصل.. قتل شرطيان بين إقليمي كابول وميدان ورداك.وبحسب شرطة كابول، فإن الحادث وقع عندما كانت سيارة تابعة للشرطة متجهة نحو ميدان شهر، حيث تعرضت السيارة لكمين من قبل طالبان.