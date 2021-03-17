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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة واحدة و686 إصابة بكورونا في البحرين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:01 م
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة واحدة و686 إصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 487 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الإصابات الجديدة بينها 281 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 385 حالة لمخالطي المصابين و20 حالة قادمة من الخارج.
وأشارت الى ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 125503 حتى الان بعد تسجيل 680 حالة.

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