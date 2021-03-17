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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تهنئ لاعب باليه مصري لاختياره ضمن أفضل 20 لاعبًا عالميًا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لاعب الباليه المصري بفرنسا "لوكا عبد النور"؛ لاختياره للمشاركة بالتصفيات النهائية مسابقة Prix de Lausanne وهي أكبر مسابقة باليه في العالم، ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة، بعدما أصر على خوض المنافسات بجنسيته المصرية أمام 399 راقصًا وراقصة تم تصفيتهم إلى 78، وبعدها وصل للتصفيات النهائية أمام 20 راقصًا وراقصة من جميع أنحاء العالم.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن فخرها واعتزازها بما استطاع لاعب الباليه المصري بفرنسا لوكا عبد النور، تحقيقه من إنجازات كبيرة على مستوى هذه اللعبة خلال الفترات السابقة، وبجهود أسرته وتنمية حبه للوطن، حتى توج هذا المجهود بوصوله التصفيات النهائية لأكبر مسابقة باليه في العالم يتنافس فيها أمام 20 لاعبًا من عدة دول حول العالم، ليضيف رصيد جديدًا للتفوق المصري في المجال الفني والرياضي، ويضيف لقوى مصر الناعمة التي ترسخ مكانتها العالمية وترفع اسمها عاليا عبر أبنائها بالخارج.

كما وجهت وزيرة الهجرة شكرها للاعب المصري لوكا عبد النور ووالده على إصراره على خوض غمار هذه المسابقة العالمية بجنسيته المصرية، بعدما تعرض لعدم المشاركة بالجنسية المصرية نظرا لانتهاء صلاحية جواز سفره المصري في ذلك الوقت، وبالفعل تم تسجيله بجنسيته وفقا للعدد 49 من كتيب المسابقة، ما يعكس اعتزازه بهويته وجنسيته المصرية، ويثبت أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون المثل والقدوة في الوطنية وحب الوطن.

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