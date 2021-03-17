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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحتفله بعيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن النجمة عبير صبري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تصدرت الفنانة عبير صبري، محركات البحث، عقب نشرها صور من احتفالها الخاص بعيد ميلادها، ونشرت على انستجرام صورها معلقة: «النهارده عيد ميلادي بتمني من ربنا يكرمني بالصحه والسعاده والنجاح ويديم عليه جوزي واهلي ويخليهم ليه ومحبه الناس..يالا اتمنولي دعوات حلوه زيكم».

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة.
-ولدت عبير صبري في القاهرة 26 إبريل 1971، تخرجت فى حقوق عين شمس، إلا أنها لم تمارس مهنة المحاماة.
- بعد وفاة والدها دخلت مجال الإعلام لتقدم برنامج تلفزيوني بعنوان السينما والصيف على التلفزيون المصري.
- اكتشفها المخرج علي عبدالخالق في فيلم (الناجون من النار) عام 1994، وكان التعاون الثاني مع المخرج (علي عبدالخالق) أيضًا في فيلم (عتبة الستات).
-على صعيد المسرح، قدمت 5 مسرحيات من 1995 حتى 2011، هى على التوالي" دستور يا أسيادنا،فيما يبدو سرقوا عبدو، حودة كرامة، دو ري مي فاصوليا وبلقيس".
-قدمت عدة برامج وهم السينما والصيف على التلفزيون المصري وبرنامج لون حياتك على قناة إقرأ الفضائية وفيما بعد برنامج نحب الحياة على قناة الرسالة وحلقات ست الستات من برنامج هالة شو على روتانا سينما.

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