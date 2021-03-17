الناتو يؤكد ضرورة زيادة التعاون بين أمريكا الشمالية وأوروبا

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ميرسيا جيوانا على أهمية زيادة التعاون بين أمريكا الشمالية وأوروبا.وقال جيوانا، في بيان صحفي، صدر عن الحلف، اليوم الأربعاء، "إن أمريكا الشمالية وأوروبا بحاجة إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتغييرات المناخية، ومنافسة القوى العظمى".وأضاف جيوانا، أنه يجب على الحلف تعزيز الوحدة بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وتوسيع جدول الأعمال الأمني للتركيز على العديد من الموضوعات منها المرونة والابتكار، والعمل مع الشركاء لحماية العلاقات الدولية.وأشاد جيوانا بالمساهمات العديدة لكل من كندا والمملكة المتحدة في دعم حلف الناتو، بما في ذلك قيادة مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في الجزء الشرقي من الحلف، ونشر السفن والطائرات للحفاظ على أمن البحار والمجال الجوي للحلفاء، وقيادة التغيير التحويلي على الإنترنت، والابتكار والتقنيات الجديدة.