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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطاقة العالمي»: كورونا جعل للطاقة صوتًا إنسانيًا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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نشر مجلس الطاقة العالمي اليوم، تقرير مراقب قضايا الطاقة العالمية السنوي للعام الثاني عشر، إذ يقدم التقرير تقييمًا استشرافيًا لأجندة الطاقة العالمية بناءً على آراء أكثر من 2500 من قادة الطاقة من 108 دول.

وتُظهر نسخة 2021 أن تصورات قادة الطاقة لمجالات الخطر والفرص وأولويات العمل قد تغيرت بشكل جذري على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، في حين أن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الانعكاسات المستمرة لـفيروس كورونا هو أكبر منطقة بشكل غير مؤكد، مع زيادة من عدم التأكيد بشأن الاتجاهات الاقتصادية بمقدار الثلث مقارنة بالعام السابق، أيضًا تركيز متزايد على الأجندة الاجتماعية المرتبطة بانتقال أسرع للطاقة.

ويوضح التقرير بالتفصيل زيادة الوعي بالتأثير المجتمعي والبشري لكل من التعافي والانتقال الأوسع للطاقة، ويظهر أن مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة قد ارتفعت بسرعة في قائمة أولويات الصناعة، مع تأثيرها الذي تم إدراكه بنسبة 20% أكبر من العام الماضي، تؤثر القدرة على تحمل تكاليف الطاقة على المجتمع في جميع المناطق الجغرافية بدءًا من سكان المدن في البلدان المتقدمة إلى فقراء الريف في البلدان النامية.

في الوقت نفسه، يفصل التقرير ظهور جيل جديد من خدمات الطاقة الرقمية ورجال الأعمال في مجال الطاقة، واستفادت التقنيات الأكثر مرونة والتأثير من الاضطرابات الاجتماعية لكسب حصة في السوق على حساب حلول الطاقة التي تركز على العرض، وهناك تركيز متزايد على الحلول التي تركز على العملاء والموجهة بالطلب وأنماط سريعة التغير للطلب العالمي والمحلي.

وعلقت الدكتورة أنجيلا ويلكينسون، الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي: "حتى قبل ظهور Covid-19 بدأنا بالفعل في رؤية صعود أجندة الطاقة الاجتماعية. كانت نتيجة هذه الأزمة الصحية أنها وضعت الناس في قلب الحديث حول التحول العالمي للطاقة ومنحت الإنسانية صوتًا أوضح في نقاش مستقطب ومشتت، ويُظهر هذا الإصدار من مراقب قضايا الطاقة في العالم بوضوح وعيًا متزايدًا بين قادة صناعة الطاقة بالحقيقة التي لا يمكن تجنبها وهي أنه يجب علينا إضفاء الطابع الإنساني على أنظمة الطاقة لدينا ومعالجة مخاوف عدالة الطاقة الجديدة لتحقيق النجاح في حين لا تزال هناك وجهات نظر متنوعة حول التعافي وإشارات مختلفة حول تأثير خطط التعافي على سرعة واتجاه الانتقال، فإن القبول المتزايد للنظرة الشاملة للطاقة لتمكين التنمية البشرية والمستدامة العالمية يشير إلى أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح".

وتشير نتائج التقرير أيضًا إلى أن تقنيات الحد من الكربون قد ظهرت كمجال رئيسي آخر لعدم اليقين، حيث حدد 40% من المستجيبين القضية على أنها غير مؤكدة بدرجة عالية أو عالية جدًا، مع انتشار استخدام وتخزين الكربون على نطاق واسع (CCUS) الذي لم ينطلق بعد، وطائفة واسعة من الالتزامات الوطنية والشركات صافي الصفر، هناك قدر كبير من عدم اليقين حول كيفية تحقيق توازن بين إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي مع ضمان في نفس الوقت أن احتياجات الإنسان يتم تلبيتها أثناء التعافي.

وتعزز الاختلافات الإقليمية والقطرية في كل من قضايا عدم اليقين الحرج وأولويات العمل الحاجة إلى مسارات انتقال متعددة للطاقة بدلًا من نهج واحد يناسب الجميع.

وخلص الدكتور ويلكينسون إلى: "إن الضرورة العالمية لتأمين المزيد من الطاقة والحياد المناخي هي المفتاح لتمكين مجتمعات بأكملها من التعافي والازدهار، ومن الأهمية بمكان الحفاظ على الروابط بين الكوكب والناس والتفكير في آثار تغيير نظام الطاقة بالكامل، ولا يوجد سباق إلى الصفر واحد، بل هناك في الواقع مسارات متعددة يتم التقدم بها مع تنوع جغرافي وتكنولوجي هائل، يُظهر مراقب العدد الثاني عشر هذا مرة أخرى أنه لا يوجد نهج مقاس واحد يناسب الجميع لمواجهة تحديات الطاقة وإحراز تقدم في انتقال الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة والشاملة اجتماعيًا والعادلة".

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