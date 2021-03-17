وزير الخارجية الكويتي يترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري لدول الخليج

ترأس وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد بلاده المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في دورتھا 147 - العادیة والذي عقد الیوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالریاض.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصیات المعنیة بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضایا ومواضیع تتعلق بالتطورات الراھنة في المنطقة.