سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 66.89 دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها تراجع 29ر1 دولار للبرميل ليصل إلى 89ر66 دولار للبرميل في تعاملات أمس الثلاثاء مقابل 18ر68 دولار الاثنين الماضي.وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولار للبرميل.ويرى متعاملون في سوق النفط ان اتفاق دول (اوبك+) على الابقاء على سقف الانتاج المنخفض ساهم إلى حد كبير في دعم الأسعار في السوق العالمية.وتوقعت المنظمة في تقريرها الدوري الاخير ان يصل الطلب على خاماتها خلال العام الحالي الى 3ر27 مليون برميل يوميا بارتفاع 9ر4 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2020.