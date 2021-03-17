صحة كردستان: السلالة الجديدة لكورونا انتشرت سريعًا في البلاد

أكد وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُستجد بدأت في الانتشار سريعًا وسجلت أرقاما قياسية خلال الفترة الماضية.وقال برزنجي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء - إن "إقليم كردستان سجل أعلى الإصابات خلال الأيام الماضية بنسبة 7.8 %"، متوقعا زيادة وتيرة الإصابات خلال الفترة المقبلة كون السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بسرعة.ولفت إلى خطورة السلالة الجديدة باعتبارها شديدة العدوى، وأن عدد المصابين يفوق عدد الأسرة المخصصة لهم في المستشفيات، وهذا دليل على الانتشار السريع للفيروس في المجتمع".وشدد وزير صحة إقليم كردستان، على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، ودعاهم لمراجعة مراكز فحص كورونا عند ظهور أعراض المرض لتلقي العلاج.