إقبال كبير على مركز البحوث بمعرض الزهور.. ومواطنون: «الأسعار رخصية»

شهد مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في معرض الزهور بحديقة الأورمان، إقبالا كبيرًا من المواطنين على كافة المنتجات الغذائية التي تنتجها مختلف المعاهد والمعامل البحثية، حيث تتوافر العديد من المنتجات مثل "الجبن وعسل النحل والمربات والمخللات وزيت الزيتون وكذلك الكمامات وأدوات التعقيم، بأقل من أسعار السوق المحلي.وقال عبدالفتاح حسن أحد المواطنين، إنه جاء معرض الزهور لشراء منتجات تغذية من مركز البحوث لأن أسعاره مخفضة وفي متناول الجميع وكفاءة المنتجات عالية وغير اتباعهم الأساليب العلمية في مجال التغذية.وأضافت فتحية خالد، أنها فوجئت بأسعار مخفضة على المواد الغذائية والكمامات والكحول، قائلة: "هشتري حاجة رمضان كمان قبل ماتغلي في السوق".وعبرت "هبة" عن سعادتها بالمبلغ الذي وفرته، لشراء منتجات غذائية لمنزلها من مركز البحوث قائلة: "وفر عليا كتير أن أشتري منتجات البيت طول شهر رمضان بسعر كويس".وافتتح معرض زهور الربيع صباح يوم السبت الماضي في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة، وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعداد لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.