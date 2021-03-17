أول تصريح من عمر كمال عقب أزمة «بين السما والأرض»

رد الفنان عمر كمال على ما أثير مؤخرا حول مطالبة نقابة المهن التمثيلية استبعاده من مسلسل "بين السما والأرض"، وخاصة بعد أن أعلن المخرج ماندو العدل استعانته به في المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة.وقال عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربنا كرمنى بدور كويس ف مسلسل (بين السما والأرض) مع نجوم كبيرة ومحترمة زى الأستاذ هانى سلامة والفنانة درة والفنانة يسرا اللوزي، وفنانين كبار سوسن بدر ومحمد لطفي، والدور لايق عليا وعلى شغلي.. بس مش فاهم ليه الاعتراض عليا ف التمثيل !! أنا معنديش مشاكل مع نقابة الموسيقين إطلاقا، ومعايا تجديد الكارنيه لحد سنة ٢٠٢١.. ولسه عامل إعلان بموافقة كل الجهات".وكان قد قال المخرج ماندو العدل: "تواصل معايا د. أشرف زكي وبيقولي إن عمر كمال عنده مشكلة أنه مش نقابي، وأنا كنت فاهم أنه مقيد في نقابة الموسيقيين.. هشوف ممكن أعمل ايه لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر إن عمر كمال يمثل".وقال ماندو: "على فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر وحكيم مثلوا، وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع أستاذ داوود عبد السيد ومكانش فيه مشكلة يعني.. أما الناس اللي بتقوللي إن أنا منفذتش وعدي وقابلت الناس في ال casting.. إحنا جالنا أكتر من ٧ آلاف شخص عايز يمثل.. سامع الرقم.. ٧ آلاف، وأنا مش مسؤول إن فيه ناس اتصلت ومكتب ال casting مردش عليهم".وأضاف: "ده غير إن معايا أكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية ووجوه جديدة مش خريجين المعهد وبيمثلوا لأول مرة.. أنا طول عمري قد كلمتي واللي يعرفني يعرف كدة كويس.. مش مطلوب مني أقدم كشف باللي اختارتهم من ال casting عشان سيادتك متتهمنيش اني بعمل show".