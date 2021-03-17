ضبط 49 قضية تموينية على مدار يومين بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، على مدار يومين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن 49 قضية تموينية وهم كالتالي: 10 قضايا مخالفات المخابز البلدية، 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و16 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و17 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.