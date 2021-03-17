صور الرئيس التونسي في ليبيا تثير غضب الحكومة

أثارت صور الرئيس التونسي قيس سعيد لدى مغادرته إلي ليبيا، موجة من الجدل في البلاد، بسبب ما اعتبرته رئاسة الحكومة تصرفا لا يليق بأعراف الدولة التونسية.ووفقًا لموقع موازييك أف م التونسي، فقد اعتبرت الحكومة التونسية صور الرئيس التونسي تصرفا لا يليق بأعراف الدولة التونسية.ونقل الموقع عن مصادر مسؤولة برئاسة الحكومة قولها إن "مصالح الإعلام لدى رئاسة الحكومة ستحتج لدى مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية، وذلك بسبب نشر صور لموكب مغادرة رئيس الجمهورية نحو ليبيا، اعتبرته رئاسة الحكومة تصرفا لا يليق بنواميس الدولة ويزيد في ترذيل صورة رئاسة الجمهورية".ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صورا لتوديع رئيس الجمهورية كلاّ من والي تونس الشاذلي بوعلاق وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم وتبادل التحية وأظهرت الصورتان رئيس الحكومة خلف سعيّد.