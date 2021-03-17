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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية جميع القديسين تنظم احتفال عيد الأسرة.. اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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نظمت اليوم كاتدرائية جميع القديسين القسم العربى احتفال عيد الأسرة باجتماع السيدات لمركز بولاق التابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (إبيسكوكير)، إذ بدأ الاحتفال بكلمة ترحيب من القس يشوع بخيت راعى القسم العربى بالكاتدرائية وكلمة روحية من الخادمة منال منسى حول المرأة.

وتحدثت منال منسى عن المرأة قائلة: كيف تكون مصدرًا للسلام فى منزلها ودورها الهام فى بناء وتربية الأبناء من خلال قيادة المنزل بحكمة ورعاية الأبناء جسديا وروحيا وعقليا وغرس الإيمان المسيحى فى قلوبهم.

وأضافت: يجب على كل أم وسيدة اختيار توقيتات الحزم والرخو مع أبناءها وإدراك قوة الصلاة لحفظ أسرتها، واختتم الحفل بالترانيم وتوزيع الهدايا على الحاضرات.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم بينما الطائفة الإنجيلية لا تتمتع بامتداد عالمي.

وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 في مصر بمجهود خدام كثيرين منهم القس”كلاين” والقس”تمبل جاردنر” والقس “دوجلس ترونتن” والدكتور “فرانك هاربر”.

ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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