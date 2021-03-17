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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: مجانية اللقاح أمر مفروغ منه

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:54 م
الدكتور حمد حسن
الدكتور حمد حسن
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قال وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، إن الوزارة تتريث قبل اتخاذ القرار بشأن استخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا، انتظارا لحسم الأمر من قبل المرجعيات العالمية الصحية.

وأضاف الوزير - في حديث له اليوم لإذاعة "صوت لبنان" - أن الوزارة لا تأخذ أي إجراء متسرع يعرض صحة المواطن اللبناني للخطر، خصوصا أنها تستورد اللقاح عبر منصة كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات المضادة للوباء.

وأوضح "كنا في انتظار وصول الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى لبنان في منتصف مارس الجاري، غير أن الشركة المعنية التي تحترم منتجها أرجأت التسليم، ما يؤكد أن الموضوع ليس تجاريا حتى من المصدر".

وتابع قائلا "القطاع الخاص اللبناني يسعى لتوفير اللقاحين الروسي والصيني للمبادرات الخاصة، والوزارة لا تمانع بل تشجع شركات القطاع الخاص وأعطت أجازة للتفاوض لأكثر من 30 شركة صيدلانية ومستودع دواء، شريطة أن يتم توفير اللقاح للمواطنين مجانا في مواجهة الجائحة".. مشددا على أن مجانية اللقاح للمواطنين أمر مفروغ منه.

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت قرابة 70% من اللوائح التي سلمتها للعاملين في القطاع الصحي لإعطائهم اللقاح، وأن العدد المتبقي سُيستكمل مع إضافة شريحة جديدة من المواطنين المستهدفين، بحيث يبدأ الأسبوع المقبل إشراك الفئة العمرية من 65 عاما إلى 75 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأعرب الوزير حسن عن أمله في تحقيق الأمن الصحي بشكل تدريجي للفئات المعرضة للخطر، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة تعطي الجرعة الثانية من اللقاح تزامنا مع الفئات المستهدفة حاليا وفق الخطة الوطنية، وأن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة من التفشي الوبائي.

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