اتحاد الناشرين المصريين: هناك محاولات مشبوهة للنيل من مصر

أدان مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر سعيد عبده وجميع أعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية، البيان المشترك الذي تقدمت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، واعتبره المجلس تدخلًا سافرًا وغير مقبول في شئون مصر الداخلية، فضلًا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل، والذي تضمن جميع المعلومات المغلوطة الغير حقيقية بشأن الأوضاع في مصر.واعتبر الاتحاد هذا التوجه من هذه الدول ما هو إلا تعبير عن أهداف سياسية مشبوهة ومعروفة، حيث أغفل البيان دور مصر المحوري الصلب في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وأيضا أغفل عن العديد من الحقائق في مصر ومنها الجمعيات الأهلية التي تعمل بكل حرية في إطار القانون داخل مصر.وأضاف مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين أن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مغلوط ولا يستند لمعلومات حقيقية، لأنه اعتمد على عناصر خارجية مجهولة المصدر.وتابع: أنها محاولات مشبوهة للنيل من مصر، حيث اعتادت المنظمات الحقوقية على إصدار تلك البيانات المغلوطة منذ سنوات إلى أن فقدت مصداقيتها بصورة واضحة، فهي تصدر تقريرها ما بين الحين والآخر في محاولة لإحداث البلبلة والفوضى نحو مصر، ومحاولة التأثير على دورها الريادي في المنطقة إقليميا ودوليا.وأشار مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين إلى أن مصر بذلت مجهودا ملحوظا في العديد من الملفات الحقوقية وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن تعزيز المبادئ الإنسانية، مؤكدا أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في المجالات المختلفة من توفير بيئة صحية للمواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات في مجال الصحة، وتوفير حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، وغيرها من المبادرات والإصلاحات التي تحقق بيئة اجتماعية مناسبة للمواطنين، وهو ما تتغاضى عنه تلك المنظمات في تقاريرها.ودعا مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الدول الموقعة على البيان إلى مراجعة أفكارها تجاه دولة رائدة ومحورية بحجم جمهورية مصر العربية حفاطا علي العلاقات التاريخية وتعزيز مباديء التعاون وبناء جسور الثقة.