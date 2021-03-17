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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأكيدًا لـ«الدستور».. «مصر للطيران»: تشغيل 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ودوسلدورف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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تأكيدا لما نشرته «الدستور» أعلنت مصر للطيران عن بدء تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة "دوسلدورف" الألمانية، اعتبارًا من 2 يوليو المقبل، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، أيام الثلاثاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، بطائرات طراز Boeing 737-800 الحديثة بدرجتي رجال الأعمال والسياحية.

يذكر أن مطار "دوسلدورف" يخدم منطقة كثيفة السكان في وسط غرب ألمانيا، وكذا يخدم السكان بالمناطق المتاحة للحدود الألمانية في كل من هولندا وبلجيكا
في حين اكدت ذلك مصر للطيران اليوم ففي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية حول العالم، وفي إطار الخطة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار للتوسع في شبكة خطوطها وعودتها تدريجيًا إلى ما كانت عليه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن "مصر للطيران" وضعت خطة طموحة لتشغيل رحلاتها إلى المدن ذات معدلات الحركة المرتفعة وربطها بنقاط شبكة مصر للطيران فيما وراء القاهرة ونأمل أن تشهد الفترة القادمة عودة تشغيل باقي خطوط الشبكة التي توقفت قبل جائحة كورونا وفتح خطوط جديدة ونظرًا لأهمية الربط بين مصر وألمانيا، فإن مصر للطيران حرصت على تشغيل رحلاتها إلى أربع نقاط داخل ألمانيا وهي فرانكفورت وميونيخ وبرلين ودوسلدورف.

وأكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه بإضافة رحلاتنا إلى دوسلدورف، من المخطط أن تٌسير مصر للطيران 19 رحلة أسبوعية بين القاهرة والمدن الألمانية وربطها بشبكة مصر للطيران بالشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل رحلة يومية إلى فرانكفورت، و5 رحلات أسبوعية إلى ميونيخ و4 رحلات أسبوعية إلى برلين و3 رحلات أسبوعية إلى دوسلدورف.

ومن المخطط أن تٌسير مصر للطيران رحلاتها إلى مدينة دسلدورف بأرقام MS733734 بطراز البوينج B737-800 المزودة بالعديد من الخدمات المتطورة.
كما تعلن مصرللطيران عن طرح تخفيض بنسبة 20 % للمسافرين من بداية الرحلات وحتى 2 أغسطس 2021 من القاهرة إلى دوسلدورف عند شراء التذاكر حتى 30 إبريل 2021 ومن دوسلدورف إلى القاهرة عند شراء التذاكر حتى 15 إبريل 2021. ويمكن لعملاء مصر للطيران شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر حول العالم أو مركز الاتصالات 1717.

ونشرت «الدستور» السبت الماضي أن مصر للطيران، من المقرر أن تسيير عدد من الرحلات المباشرة والمنتظمة ابتداء من 2 يوليو المقبل.

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