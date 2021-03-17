روسيا تستضيف الدورة 25 لمجلس الطاقة العالمي 2022

شهد لقاء وزير الطاقة في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، ونائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي دميتري كوزاك، مع الأمين العام للاتحاد الروسي وممثل مجلس الطاقة العالمي كريستوف فراي، مؤخرًا، توقيع عقد مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين في روسيا في عام 2022، والذي من المتوقع أن يعقد في نهاية الربع الأول من العام المقبل.وأشار ألكسندر نوفاك إلى أن الاتحاد الروسي يعلق أهمية كبيرة على التعاون مع مجلس الطاقة العالمي، وهو منتدى دولي محايد فريد من نوعه للتعاون بين الشركات العالمية للطاقة والمنظمات الدولية، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية وكبار الخبراء في قطاع الطاقة.عقب الاجتماع بين مجلس الطاقة العالمي ومؤسسة "Roscongress" واللجنة الوطنية الروسية التابعة للمجلس، تم توقيع عقد لعقد مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين في روسيا في عام 2022.وقال ألكسندر نوفاك، رئيس لجنة الأعضاء الروسية في المجلس ووزير الطاقة في الاتحاد الروسي: "بالنيابة عن حكومة الاتحاد الروسي، اسمحوا لي أن أشكر الجميع على اختيارهم روسيا، بصفتنا أحد أقدم الأعضاء والمشاركين في تأسيس مجلس الطاقة العالمي، كنا دائمًا نؤمن بأهمية وقوة الحوار غير السياسي في قطاع مهم مثل الطاقة".