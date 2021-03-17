2051 إصابة و8 وفيات بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء، 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 432 ألفًا و364 حالة.وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الإمارات إلى 414 حالة وفاة.. مشيرة إلى شفاء 2741 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 413 ألفًا و477 حالة.