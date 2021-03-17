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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي يكشف موقف بايدن من الاتفاق النووي الإيراني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أشار معهد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، اليوم الاربعاء، أنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب إيران بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة قبل أن تتلقى إعانة اقتصادية، فمن المحتمل أن يبدأ قريبا في إعطاء الضوء الأخضر لمليارات الدولارات كمساعدة ويرفع العقوبات عن النظام وهو يتهادى بين خيارين الحرب أو غض الطرف عن نووي إيران.

وقال التقرير إن طهران ستظل في حالة انتهاك للاتفاق النووي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها إيران.

فيما أشار التقرير، أن بايدن سيفعل ذلك للسبب نفسه الذي منحه باراك أوباما مرارًا وتكرارًا للمفاوضات مع إيران: وهو الخوف من المخاطرة بالحرب أو التنازل علنًا عن سلاح نووي لنظام الملالي.

ومن جهته كان المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يحتقر الولايات المتحدة، يعمل على تصعيد الضغط.

لقد زادت طهران كمية ونوعية اليورانيوم المخصب وبدأت في بناء ونشر أجهزة طرد مركزي متطورة أسرع مما يسمح به الاتفاق النووي.

كما يمنع النظام الديني الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يعد انتهاكًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وللمرة الرابعة في ظل إدارة بايدن، شنت ميليشيات مدعومة من إيران قصفًا صاروخيًا لقاعدة أميركية في العراق. ورد الرئيس على إحدى الهجمات بضربة محدودة في سوريا.

لقد كان خامنئي واضحًا تمامًا وقال: "ليس لدينا أي شعور بالإلحاح، لسنا في عجلة من أمرنا لرؤية الولايات المتحدة تعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؛ لم يكن هذا مصدر قلق بالنسبة لنا، إن مطلبنا المعقول بالكامل هو رفع العقوبات هذا هو الحق المغتصب للأمة الإيرانية".

وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين في الإدارة لا يرغبون في قول ذلك علنًا، إلا أنهم بحاجة إلى تهديد حقيقي بالقوة العسكرية الأميركية وألم العقوبات لدفع المرشد الأعلى للعودة إلى المفاوضات رغم إقرارهم أن العقوبات لمدة عامين ونصف في ظل حملة الضغط الأقصى التي شنها دونالد ترمب لم تكسر ثبات وإيمان النخبة الحاكمة في إيران.

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