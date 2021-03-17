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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: 400 ألف سجلوا للتطعيم ضد كورونا و15 ألف حصلوا على اللقاح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:01 م
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن إجمالى أعداد المواطنين الذين سجلوا في الموقع الرسمي للحصول على لقاحات فيروس كورونا بلغت 400 ألف مواطن تقريبًا.

وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن لقاحات فيروس كورونا متوفرة في 40 مركزًا موزعة على 27 محافظة على مستوى الجمهورية، سواء من لقاح "سينوفارم" أو "أسترازينكا".

وأوضحت أنه تم تطعيم ما يقارب 15 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا منذ إطلاق حملة تطعيم المواطنين من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى 4 مارس الجارى.

وناشدت المصادر المواطنين خصوصًا الفئات المستهدفة من كبار السن والأمراض غير المزمنة بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 86%، كما أنه ينتج الأجسام المضادة بنسبة 99%، ويقي بنسبة 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا "3 أسابيع" من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح "أسترازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا "3 أشهر" من تلقيهم الجرعة الأولى.

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