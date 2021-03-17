ضبط ثلاجة لحوم وكبدة فاسدة بالقليوبية

شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة استهدفت ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، أسفرت عن ضبط ثلاجة عثر بها على 3٫85 طن لحوم وكبدة فاسدة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد قيام العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بحملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها نحو 3٫85 طن لحوم وكبدة مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.كما تم ضبط مخزن فرع جمله تابع لاحدى شركات تجارة الجملة عثر به على 19980 عبوة زيت طعام تموينى وبفحص العبوات ظاهريا، تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منه وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية ويشكل خطرا على الصحة العامة.