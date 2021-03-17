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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تنمية المواهب على المسرح الكبير بمناسبة عيد الأم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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بمناسبة عيد الأم تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية لصوليست وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، ورؤية فنية وإعداد الفنان عبد الوهاب السيد، تدريب الدكتورة داليا حسنين، وذلك في الثامنة مساء الخميس 18 مارس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال التي قدمها كبار الملحنين والتى تغنت بحب الأم وتضحياتها بالإضافة إلى باقة من المؤلفات الوطنية الشهيرة منها مصر هي امي، الحدود، المدن، بيت العز، يا نور جديد، أمي يا نور بيتنا، أحن قلب، أم العيال، ربنا يخليكي ليا، ريحة خبيز أمي، شعر الأم، يا وردة البيت، مصر يا أم الدنيا، صباح الخير يا مولاتي، أكثر واحدة حبيبتي، نص الدنيا، الست دي أمي، ست الحبايب، أمي ثم أمي، أنشودة الأم، البنات البنات، أنا إبن مصر، ماما يا حلوة ومصانع الرجال).. اداء كل من ملك عبد المنعم، مريم ضاحى، ريم، أسماء الدسوقي، ماجدي الحسيني، غادة، أحمد سعيد، محمود البطران، يارا شريف، رنا الشرقاوي، ملك عادل، يوسف حسن، احمد فريد، مريم عادل، شمس الاسواني، مازن علوان، سيد جلال، يوسف الراوي، نجلاء صموئيل، لوجين تامر، زينة علاء، صفوان، الاء الشربيني، احمد مجدي، رحمة ضاحي، عبدالرحمن، اسماء، مصطفي، اسراء عصام، نوران،لقاء، ايتن، محمد يسري، احمد السواحلي وسيليا محمد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.

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