الصليب والهلال الأحمر.. قرابة 12.6 مليون شخص نزحوا داخليا حول العالم

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في تقرير له اليوم الأربعاء، في جنيف، إن ما يقرب من 12.6 مليون شخص، نزحوا داخليا حول العالم في الشهور الستة الماضية بشكل أساسي، بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ والطقس (بينهم 2.3 مليون نزحوا بسبب النزاعات).وأشار التقرير إلى أن أسيا تعانى أكثر من أي منطقة أخرى من عمليات النزوح المرتبطة بالكوارث المناخية، وأن هذه الاضطرابات ألحقت خسائر فادحة ببعض أفقر المجتمعات التي تعانى بالفعل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا.وحذر التقرير من أن العالم يشهد اتجاها ينذر بالخطر بسبب الظواهر الجوية، مثل إعصار جوني والذي كان أعنف عاصفة في العام الماضي، واجتاح الفلبين في عدة أسابيع مخلفا أكثر من ثلاثة ملايين شخص معدمين،وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل والاستثمارات العاجلة للحد من النزوح الداخلي الناجم عن تزايد مخاطر الكوارث.وأشار التقرير إلى أن الاستثمار بشكل أكبر في المنظمات المحلية وأول المستجيبين أمر بالغ الأهمية، حتى يكون لديهم الموارد اللازمة لحماية الأرواح والمنازل ومجتمعاتهم.وحلل التقرير الصادر النزوح المرتبط بالمناخ وكذلك الاستجابة بعد الزلزال عبر ثمانية بلدان، ويبحث استجابة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتنسيق مع الحكومات والوكالات الأخرى، ووجد التقرير أن النزوح يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المهمشة بالفعل والمعرضة للخطر بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة والمهاجرين واللاجئين.وأكد التقرير أن المضارين يواجهون مشكلات طويلة الأجل في الإسكان والأراضي والممتلكات، كما تواجه النساء والأطفال أيضا مخاطر متزايدة من العنف بسبب النزوح المرتبط بالمناخ.