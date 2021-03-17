أبرزها 15 طن كبدة وملح فاسد.. ضبط 1262 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 7 أطنان "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.وتمكنت الجهود من ضبط 3٫85 طن "لحوم – كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط 10 أطنان "مخللات – ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.ونجحت الجهود في ضبط 8 أطنان "ملح سياحات" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك معمل ألبان بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 1٫28 طن "زيت طعام" معبأة داخل جراكن غير صالح للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.وأثمرت الجهود عن ضبط 19980 عبوة "زيت طعام تموينى" وبفحصها ظاهريًا تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منه وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليهامع هيئة السلع التموينية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة أمين عهدة لفرع جملة تابع لإحدى الشركات لتجارة الجملة بمحافظة القليوبية، وضبط مالكة محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الشرقية، وبحوزتها 3 أطنان سكر تموينى – 755 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.ونجحت الجهود في ضبط 12200 عبوة "عسل" – 263 كيلو جرام مكملات غذائية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، وضبط 26 طن "أعلاف ومركزات حيوانية - ذرة صفراء – نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية،