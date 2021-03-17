المتهمون بخطف فتاة وضرب خطيبها: «كان شايف نفسه وعلمنا عليه»

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس المتهمين بالتعدي على سائق وسرقة سيارته وخطف خطيبته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الفتاة والمكتب عليه.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بورود بلاغ من سائق، 21 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، نتيجة تعدي عليه من مجهولين وسرقته.توصلت تحريات ضباط المباحث إلى أنه أثناء توقف المجني عليه بالسيارة قيادته وبرفقته خطيبته طالبة، 17 سنة، بطريق بدائرة قسم الرمل، فوجئ بتوقف توك توك قادم بذات الطريق بالاتجاه المُعاكس يستقله عدد من الأشخاص مجهولين تعدوا عليه بالضرب مستخدمين "عصا خشبية وسكينا" مما أدى إلى إصابته والاستيلاء على السيارة قيادته وهاتفه المحمول، واصطحبوا خطيبته كرهًا عنها ولاذوا بالهرب.علي الفور تم تشكيل فريق بحث وأثناء تمشيط الطريق الدولى، تم ضبط السيارة المستولى عليها وبداخلها أحد المتهمين عاطل، 25 سنة، مقيم في المنتزه، له معلومات جنائية، وبرفقته الفتاة.كما تمكنت قوات الأمن من تحديد باقى المتهمين وهم فكهانى، وسائق توك توك، مقيمين بالبحيرة، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" وبحوزة آخر "التوك التوك" المستخدم في ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار اليها، وقرر المتهمين أن المجني عليه "كان شايف نفسه وكنا عايزين نعلم عليه قدام خطبيته، ضربناه بشومة وعصة وأخدنا البنت والعربية والموبايل"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.