تنفيذ الخطة الوقائية للقضاء على البلهارسيا بالغربية

أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ خطة وتوصيات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والقطاع الوقائي بالوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية.وأكد أنه يتم إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.وفى سياق متصل، قامت الدكتورة چيهان مدير إدارة المتوطنة بتشكيل فرق لجمع عينات البول والبراز من عدد 100 فرد شهريا من مربع سكني واحد، وذلك لفحصها معمليا للوقوف علي نسبة انتشار مرض البلهارسيا وكذلك الطفيليات المعوية بين سكان هذا المربع، مع الحرص على تغطية المربعات الواقعة بكل الحيز العمراني في القطاع الريفي على مدار العام علاج المصابين مجانا ومتابعة فحصهم دوريا للتأكد من تمام الشفاء.