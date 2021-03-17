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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ الخطة الوقائية للقضاء على البلهارسيا بالغربية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:43 م
البلهارسيا بالغربية
البلهارسيا بالغربية
أحمد فودة
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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ خطه وتوصيات وزيرة الصحة والقطاع الوقائي بالوزارة والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية، مؤكدا إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

وفي السياق، شكلت الدكتورة چيهان عبد الوهاب مدير إدارة المتوطنة بتشكيل فرق لجمع عينات البول والبراز من عدد 100 فرد شهريا من مربع سكني واحد وذلك لفحصها معمليا للوقوف علي نسبة انتشار مرض البلهارسيا وكذلك الطفيليات المعوية بين سكان هذا المربع، مع الحرص على تغطية المربعات الواقعة بكل الحيز العمراني في القطاع الريفي على مدار العام علاج المصابين مجانا ومتابعة فحصهم دوريا للتأكد من تمام الشفاء.

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