لماذا تصدر الفنان تامر حسنى «تريند» جوجل ؟

تصدر الفنان تامر حسنى، خلال الساعات الماضية، تريند موقع جوجل، بعد تداول فيديو يجمعه بأحدى معجباته التي تفاجأت به عندما رأته.كان «تامر» قد تواجد بأحد الفنادق للترويج لأحد الهواتف المحمولة، التقته آية مكرم، مدونة وبلوجر، التقطت معه عدة صور وفيديو، وطلبت مية بسكر وظل ممسكا بيدها لعدم تصديقها انه أمامها بالفعل وسرعان ما سقطت حقيبتها فحضرها لها.وعبرت عن سعادتها بلقاءه وإصابتها بـ«هيستريا» بحسب وصفها في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على «انستجرام» لتتحول في ساعات إلى تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أعادت "آية" نشر المقطع على حسابها الخاص في التطبيق معلقة: "لما الكراش يعدي فجأه"،ونشرت صورة لها برفقة تامر حسني وعلّقت: "تبان صورة مع فنان، تبان لحظة حلوة لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية. الأهم من كل الاختلافات دي إنك تبقى حقيقي وطبيعي. كنت اتمنى أشوفه بس طلع عارفني كدكتورة وصاحبه لقب. اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب وأريحية. كنت بقول اتمنى أقابله وقابلته فا اتمنى اشتغل معاه وهشتغل بإذن الله. فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب، ربنا يحبب فيه خلقه ويراضي قلوبكم".