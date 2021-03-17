في عيد ميلادها الـ 36.. دينا الشربيني تتخطى الصعوبات بالفن

تحتفل الفنانة دينا الشربيني، اليوم، بعيد ميلادها، وقد نجحت دينا خلال عدد من السنوات القليلة فى أن تصبح أحد أهم النجوم الشباب فى جيلها، بعد أن تفوقت وصقلت موهبتها التمثيلية لتستحق عن جدارة البطولة المطلقة.دينا الشربينى التى تحتفل بعامها ال 36 حرصت على الاحتفال فى لوكيشن التصوير الخاص بمسلسلها الجديد "قصر النيل" والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على شاشة قنوات mbc مصر، حيث تلقت العديد من الهدايا والورود، والتى حرصت أن تشاركها مع جمهورها عبر خاصية الستورى، وخاصة الهدية الخاصة التى أرسلتها لها الفنانة أمينة خليل، والتى تربطها بها علاقة صداقة قوية.دينا التى تعتبر من أهم فنانات الموسم الدرامي فى رمضان خلال السنوات الخمس الماضية استطاعت أن تفرض نفسها بقوة على الساحة الفنية نظرا للأعمال الهامة والجيدة التى تقدمها على الشاشة.ورغم مرورها بالعديد من الأزمات خلال مشوارها الفنى إلا أنها دائما ما تتحلى بالثبات والقوة لتجتاز أى أزمة مرت بها، خاصة أزمتى سجنها وانفصالها عن الهضبة عمرو دياب بعد قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى والجمهور، ولكنها لم تلتفت لكل هذه الأزمات وسارت فى مسيرتها الفنية لتستطيع أن تكتسب أكبر قاعدة جماهيرية منذ ظهورها على الشاشة.أسمها الحقيقى هو دينا محمد عبد البارى محمد الشربيني، وهى من مواليد 17 مارس 1985 درست الإعلام فى جامعة 6 أكتوبر، وبدأت مسيرتها فى عام 2006، حيث عملت كمذيعة فى برنامج شبابيك، والذى كان يعرض على قناة دريم ولكنها قررت خوض تجربة التمثيل بعد أن حصلت على عدة دورات تدريبية ووورش تمثيلية شاركت فى العديد من الأعمال الفنية إلا ان بداية تعارف الجمهور بها كان من خلال مسلسل "المواطن" والذى شاركت فى بطولته أمام يوسف الشريف، ثم انطلقت بعد ذلك لتقدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التى أثبتت أنها موهبة فنية ذات ثقل.وتواصل حاليا تصوير رابع بطولاتها المطلقة للعام الرابع على التوالى وهو مسلسل "قصر النيل" الذى يشاركها فى بطولته أحمد مجدى وصبرى فواز وريهام عبد الغفور وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.