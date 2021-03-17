الوكالة الدولية للطاقة تناقش مستقبل «نفط 2021» اليوم

تعقد الوكالة الدولية للطاقة IEA، اليوم، ندوة إفتراضية لمناقشة العديد من الأسئلة حول مستقبل النفط، وأحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية على المدى المتوسط، تحت عنوان "النفط 2021"، في ظل استعادة أسواق النفط العالمية التوازن، بعد أن تسببت أزمة كوفيد -19 في حدوث انهيار غير مسبوق في الطلب في عام 2020، والتي قد لا تعود أبدًا إلى الوضع "الطبيعي.يأتي ذلك بعد أن أدت التغييرات السريعة في السلوك من الوباء والاندفاع القوي من جانب الحكومات نحو مستقبل منخفض الكربون إلى حدوث تحول هابط كبير في توقعات الطلب على النفط على مدى السنوات الست المقبلة، وهو ما يفرض قرارات صعبة على البلدان والشركات المنتجة للنفط، التي تحجم عن ترك الموارد غير مستغلة أو تثبيت قدرة جديدة لا يمكن إلا أن تظل عاطلة عن العمل.وتبحث الندوة هل يمكن أن يبلغ الطلب على النفط ذروته في وقت أقرب مما هو متوقع أم أن العالم يتجه إلى أزمة الإمدادات؟ وماذا ستكون الآثار المترتبة على صناعة التكرير والتدفقات التجارية؟.كما تعالج ندوة "النفط 2021" هذه الأسئلة من خلال تحليل بيانات سوق النفط واتجاهات الاستثمار والتكنولوجيا والسياسات الحكومية، ويقدم التقرير نظرة شاملة للعرض والطلب العالميين حتى عام 2026 ويستكشف التحديات الهائلة والشكوك.