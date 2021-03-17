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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب عبر الدائرة التليفزيونية بتونس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:54 م
الدكتور محمد بن علي
الدكتور محمد بن علي
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افتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء، المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب عبر الدائرة التليفزيونية بتونس.

وأوضح المكتب العربي للتوعية الأمنية بالقاهرة والتابع لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه سيشارك في هذا المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من قادة الشرطة والأمن في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.

وسيستعرض المؤتمر التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

وسيناقش المؤتمر مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.

كما سيناقش مواضيع أخرى من بينها: توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2020، بالإضافة إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2020.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

وسيعقد المؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية بتونس، ويمكن متابعة فعالية افتتاحه من خلال البث المباشر في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقناة اليوتيوب المتضمنة في الموقع عبر الرابط التالي:
( https:www.aim-council.org )

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