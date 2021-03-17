17 مارس.. «الصحة» تطلق 12 قافلة ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق ١٢ قافلة طبية يومي ١٧ و١٨ مارس للكشف والعلاج مجانًا.وتشمل تخصصات القوافل الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).وتنطلق القوافل بمحافظات (بني سويف - أسوان - قنا - المنيا - دمياط - مطروح - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية - سوهاج - القاهرة - البحر الأحمر)وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتوفير حياة صحية كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية الأساسية لهم